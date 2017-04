Navarrete: "Si el apoyo del PPD a Goic hace posible una primaria, habrá que discutirlo"

El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, se refirió al proceso que enfrenta la Nueva Mayoría para definir su candidato presidencial.

Esto, en medio de la polémica que se generó luego de que la candidata de la DC, Carolina Goic, señalara que está dispuesta a ir directamente a primera vuelta tras la renuncia de Ricardo Lagos a su candidatura.

En conversación con El Mercurio, el exalcalde indicó que "si apoyar a Carolina Goic hace posible que tengamos una primaria, habrá que discutirlo".

"Que exista candidato único es nuestro objeto. Lo que no es posible es que haya dos candidatos presidenciales y lista parlamentaria unificada. Eso es completamente imposible", agregó.

Asimismo, el timonel del partido no descartó que Alejandro Guillier y Carolina Goic se sometan a una encuesta para definir el candidato del oficialismo en caso de no existir acuerdo.

"Es una alternativa que el candidato pueda resolverse a partir de una encuesta, porque si no hay primarias, cómo yo resuelvo en torno a quién representa mejor un sentido de centroizquierda", dijo.

En esa misma línea, Navarrete precisó que "ese escenario no da, y en esa vía si la DC decide inscribir a un candidato a la primera vuelta, entonces no hay acuerdo parlamentario, ni, evidentemente, menos de contenido".

Consultado por los dichos de Mariana Aylwin, quien aseguró que si la falange no tiene un candidato propio, la gente votará por Piñera, el ex dil sostuvo que "hay dirigentes como Mariana Aylwin que descartaron la idea de una coalición de centroizquierda. Ellos no quieren eso. Ellos tienen una diferencia no de la DC, sino de la coalición".

"Creo que a Mariana Aylwin desde hace mucho tiempo no le gusta esta coalición, y quisiera otra, o más de centro o con otros partidos que no son los que están en la Nueva Mayoría, ni menos ampliarse a otros partidos que tengan una visión más progresista", sentenció.