Muñoz: Me pareció una forma graciosa de ilustrar esta obsesión del Gobierno con criticar a Bachelet

El presidente del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz, se refirió a la polémica en torno al dibujo en donde aparece la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, cuestionando a Michelle Bachelet por las altas temperaturas.



Al respecto, el excanciller argumentó que el dibujo es un buen ejemplo de la obsesión que tiene el Gobierno con respecto a la otrora mandataria.



"El fondo de la cuestión ha sido la obsesión del Gobierno en criticar a la presidenta Bachelet por cualquier cosa y esa obsesión los ha llevado a pedirle cuentas por cualquier tema de política nacional o internacional, y eso demuestra la falta de conocimiento de cómo opera un cargo de alta comisionada que es el que ocupa la presidenta. Ella no puede ser vocera del secretario general, tiene su propio vocero. Si no habla él, habla su vocero personal y la presidenta tiene prohibición de pronunciarse en materias de la política nacional y vemos a cada rato de que el Gobierno la pretende sacar al pizarrón", dijo.



Muñoz complementó con que "el punto de la caricatura, lo importante era lo que se decía (…). Me pareció una forma graciosa de ilustrar esta obsesión del Gobierno con criticar a la presidenta Bachelet por cualquier cosa".



Por otro lado, el exministro de Relaciones Exteriores no descartó la opción de ir como candidato presidencial en unas futuras elecciones.



"No excluyo esa posibilidad nunca. No digo 'de esa agua no beberé' (…). Uno debe prepararse en serio y si lo hiciera sería en serio para unir a los chilenos y responder a las necesidades de la clase media, de pensar en pensiones dignas, seguridad ciudadana, más y mejores empleos…son los temas que le importa a la gente y si mi nombre surge, asumiré el desafío, pero falta tiempo todavía", expresó.