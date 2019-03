Morel por huelga feminista: No iría porque no me gusta que me pauteen

La primera dama, Cecilia Morel, participó en esta jornada en el matinal de Mega, Mucho Gusto, en donde se refirió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la Huelga Feminista, manifestando sus reparos en torno a la iniciativa.



Según expresó, este tipo de instancias pueden generar distancias entre el género y que existen otras propuestas más pacíficas.



"Siempre las mujeres hemos logrado grandes avances gracias a la unidad y yo no quisiera que este llamado a huelga, que ya está produciendo divisiones, nos obstaculice las vidas las unas a las otras", afirmó.



Morel profundizó en que "uno de los grandes alegatos del género femenino fue que durante siglos se nos dijo cómo ser, cómo hacer, qué hacer, entonces yo siento que empezar ahora entre las mujeres a pautearnos, a decir 'haga esto, 'no haga esto otro'...implica toda una ideología y forma de pensar, eso es lo que a mí no me gusta".



Eso sí, la primera dama recalcó que considera legítimo y necesario el pedir derechos, pero que "no metamos otros temas ajenos a la mujer, porque los avances han sido producto de la fuerza de la unidad".



Finalmente, Morel sostuvo sobre si se sumaría a la huelga señalando que "no iría, porque no me gusta que me pauteen. Cada persona tiene su forma creativa de celebrar y yo creo que también aquí hay algo generacional que está bien. En general, las chiquillas jóvenes tienen mayores demandas, están más urgidas (…) y yo celebraría como he celebrado todos los años, con un grupo de amigas y me encanta que haya distintas manifestaciones".