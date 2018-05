MiOtroADN de Karin Luck: De la cancha al Parlamento

Kevin Felgueras, ADN

"De bajo perfil" se describe la diputada de RN rerepesentante del distrito 11, Karin Luck. Y es que a casi dos meses de haber asumido en la que llama "la primera línea" de la trinchera política, aún no se acostumbra a las cámaras, los codazos y la ardua contingencia.

Por lo mismo, su otro ADN es la escapatoria. Desde hace más de 30 años juega hockey césped, en una afición que partió como una tradición familiar y que hoy es parte de su vida.

"Partió cuando yo tenia unos 10 años en el Club Deportivo Manquehue. Allí solo jugaban hombres. Mi papá, mi hermano, todos. Ellos mismos pensaron 'qué hacemos con estas niñitas' y decidieron hacer la rama femenina del hockey donde estaba casi toda mi familia. Allí jugué hasta los 30 años (...) Alguien tenía que seguir la tradición y, al final, solo lo hice yo", contó la ex Core a Radio ADN.

Pero no fue hasta un cumpleaños de niños donde una de las apoderadas del curso de su hijo la incentivó a volver a las canchas. "Dejé de jugar como 10 años y hace como 6 una de las mamás me comentó sobre un grupo que jugaba en el colegio". Tras mucho pensarlo, decidió volver al césped y desde ese momento se transformó casi en una terapia.

"Si no hago deporte, estaría neurótica e histérica. Sirve aparte también para estar conversando con gente que no está metida en política y que no le importa la política. Uno no habla de política allí. Es cambiar el switch", comentó.

La parlamentaria también se dio el espacio para comentar las carencias que tiene el deporte chileno, asegurando que a nivel amateur faltan incentivos y que las actuales autoridades están interesadas en que no todo sea fútbol o tenis en nuestro país. "Yo llamo a todo el mundo a hacer el deporte que sea. El deporte hace muy bien para la salud, para despejar la mente y se van creando distintas fortalezas. Hay que elegir vivir sano".