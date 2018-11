Ministro de Hacienda y financiamiento a reforma previsional: No es necesaria otra reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseveró que la reforma al sistema de pensiones ya estaría financiada recurriendo a los fondos generales de la nación, reduciendo el déficit y el crecimiento del gasto fiscal para los próximos años.

"No es necesaria otra reforma tributaria para financiar esta reforma de pensiones, vamos a financiarla con los recursos de las holguras que dispone nuestro país", comentó el secretario de Estado en una entrevista con La Tercera.

¿Por qué asevera que no es necesaria una reforma tributaria? Porque para Larraín el proyecto que presentaron hace unos meses lo denominan Modernización Tributaria. Recientemente en Clapes UC realizaron un seminario donde participó el ministro llamado "¿Modernización o reforma tributaria?", donde no profundizó en la respuesta a la pregunta.

Larraín catalogó a la reforma previsional como la mayor "que se ha hecho en términos de costo fiscal en casi cuatro décadas. Representará US$ 3.500 millones en régimen, mientras que la de 2008 -que fue importante- es de US$ 3 mil millones".

El secretario de Estado asegura que estos costos serán implementados gradualmente dentro de los próximos diez años, explicando que "es una forma responsable y necesaria de usar los recursos futuros para solucionar un problema del que no podemos desentendernos y que no se había atendido. No podemos usar el argumento de una eventual recesión para no hacer nada".

Sobre la propuesta de la oposición de separar el proyecto en dos, Larraín indicó que "no nos parece. Este es un proyecto integral. No podemos decir, por ejemplo, vamos a tramitar de manera rápida el fortalecimiento del pilar solidario y después nos dedicamos al resto, porque eso es equivalente a decir que el resto no se tramitará nunca. No podemos dejar esperando ni a los más necesitados ni a la clase media".