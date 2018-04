Ministro de Educación: Mis hijos son unos campeones en el sexo porque necesitan más de tres condones

Una serie de cuestionamientos ha recibido el ministro de Educación, Gerardo Varela, quien en conversación con radio Universo manifestó varios juicios desafortunados en torno a cómo enseña a sus hijos en materia sexual.



Al respecto, señaló que si bien "los he educado sin abejitas", añadió que "les he ido a comprar (condones) porque no se atreven cuando chicos".



Las palabras que generaron crítica fueron las posteriores a estas, puesto que al ser consultado sobre el porqué se opone a la idea de poner dispensadores de preservativos en las escuelas siendo que él se los compra, señaló "pero es que mis hijos son unos campeones, necesitan más de tres parece".



"Uno con sus hijos tiene ciertos niveles de libertad y responsabilidad que no lo tiene con los niños ajenos. Yo no puedo decir a usted cómo tiene que educar a los suyos. Tengo que tener cuidado en esto y ver cuál es la mejor política pública en este tema. No es solo educación, tiene que ver también con salud", afirmó.



Los juicios de Varela provocaron malestar en los usuarios en redes sociales, quienes calificaron como micromachismo el referirse de esa manera a la sexualidad de sus hijos.