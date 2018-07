Ministro de Defensa: No se trata de una defraudación, hay duplicidad por cambios computacionales

El ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió la hallazgo en el Ejército de registros duplicados de facturas por 200 millones de dólares y descartó que exista fraude, a la luz de los primeros antecedentes.

En conversación con ADN Hoy, aseguró que "no se trata de una defraudación, hay duplicidad por cambio de sistema computacional de facturas. Pero, hasta ahora, no tenemos ninguna información concreta de que una factura se pagó dos veces".

El titular de la cartera confirmó la realización de 246 auditorías, las que arrojaron al menos tres conclusiones: La necesidad de modernizar los sistemas de adquisición y compras, casos graves de errores administrativos y otros que deben ser enviados a la justicia para su investigación.





"La gran mayoría de las instituciones arrancan de la Contraloría. Nosotros no le tenemos temor, les abrimos las puertas con pleno y total acuerdos de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas", puntualizó.

Espina subrayó que "nosotros queremos que el Ejército tenga estándares éticos mucho más altos que la simple ley, porque tenemos el monopolio de la fuerza, tenemos que tener niveles de probidad mucho más altos".

"Cualquier delito que se cometa con platas del Ejército, va a ser por parte de este Gobierno dura y firmemente condenado, los responsables entregados a la justicia. No se aceptan actos de corrupción en el Ejército", manifestó.





Pese a ello, el ministro se mostró desconcertado ante la normativa que permite quemar documentos y confesó que "no conozco exactamente el detalle, me pilló".

"Si fuera así, yo creo que no debiera quemarse ningún documento. No tengo conocimiento, en mis 100 días como ministro, que existe una normativa al respecto. Pero los documentos de las FF.AA. no deberían quemarse nunca, no veo ninguna razón y justificación, salvo los informes de inteligencia", admitió.