Ministro de Agricultura y crisis del agua en Petorca: "Hacemos una agricultura sustentable"

El ministro de Agricultura Antonio Walker conversó con ADN acerca de los riesgos para el país de los efectos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, señalando que "creemos en una economía globalizada. Chile está acostumbrada a competir en todos los mercados internacionales".

El secretario de Estado aseguró que "es super poco predecible de lo que vaya a ocurrir", y sus efectos serán más negativos que positivos.

"El futuro de la agricultura chilena pasa en gran medida como se desarrolla el mercado asiático", explicó Walker comentando que "en China prefieren comerse una manzana chilena que una china".

Además, el ministro comentó sobre la crisis del agua en Petorca aseverando que "hacemos una agricultura sustentable, por eso Chile ha sido tan exitoso en penetrar tantos mercados del mundo. Entonces, aprovecharse de un caso particular para decir que en Chile no se hace una agricultura sustentable es muy grave", y que planean realizar mesas de negociación para solucionar la sequía debido a las plantaciones de palta, pero donde no invitarán a "nadie que cometa alguna irregularidad".