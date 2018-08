Ministro Blumel y titular de las Culturas: "Las opiniones del pasado son opiniones del pasado"

Tras los cuestionamientos a los dichos al nuevo ministro de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, estuvo en "Estado Nacional" de TVN, transmitido también por ADN, respondiendo sobre este tema.

"En materia de derechos humanos no hay dos lecturas", expresó, excusando con que "él mismo había señalado no era correcto y que ese planteamiento hoy no lo representa".

Además, afirmó que "los ministros actuamos en función de lo que el Gobierno plantea y señala oficialmente", dejando claro que "las opiniones del pasado son opiniones del pasado".

En cuanto a un eventual problema político tras estos hechos, Blumel admitió que "naturalmente es un problema que hay que despejar y el ministro lo ha despejado", acentuando el compromiso de la administración actual. "El museo de la Memoria es una instancia importante de recuerdo y de aprendizaje", señaló.