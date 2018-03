Michelle Bachelet y Punta Peuco: "Quedan cinco días, yo no anuncio nada por la prensa, ahí se verá"

En una vertiginosa entrevista, donde las bromas y los momentos de emoción abundaron, Mario Kreutzberger conversó con la Presidenta Michelle Bachelet.

Diciéndole que tras el cambio de mando volvería a ser "Soltera otra vez", la mandataria afirmó que la primera cosa que quiere hacer tras dejar el mando es cambiarse de casa.

Con chistes relativos a su reciente "slash slash", confesó que con los memes que no son mal intencionados se muere de la risa, y habló de la discordancia entre las encuestas y lo que sucede en la calle, donde calificó la diferencia como "llamativa".

"La gente está mucho más desconfiada del mundo politico y, de repente, se aleja. La política tiene que volver a reencontrárse con la gente", expresó, indicando que se va "contenta, satisfecha pero que hay cosas que no logramos hacer", y afirmando que "para mucha gente Chile es un mejor país".

Respecto al eventual cierre de la cárcel de Punta Peuco no quiso afirmar ni desmentir. "Quedan cinco días, yo no anuncio nada por la prensa, ahí se verá", señaló.

Además, la enfrentaron con sus opiniones contrarias al matrimonio igualitario, que manifestaba el 2005. "Ese año no era un tema en Chile, no me lo había planteado", se defendió, reforzando su idea de evolución y afirmando que "las personas que se aman tienen los mismos derechos que los heterosexuales".

"Siento que me voy por la puerta grande", declaró Bachelet, revelando además que pronto escribirá sus memorias para expresar reflexiones más personales.

En cuanto a sus temas pendientes, destacó el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el cambio en el sistema de pensiones y reformas a las isapres. "No alcanzamos", se excusó. "Nos dimos cuenta que cuatro años se hacen cortos, pero son suficientes", explicó Bachelet.

Y se despidió afimando que "amo a mi patria, amo a toda la gente" y que "no podría quedarme tejiendo en la casa, porque no sé tejer, y porque las cosas me importan. Si puedo ayudar en algo ahí voy a estar", finalizó.