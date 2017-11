Michelle Bachelet: "Se sabe que a veces las encuestas se manipulan"

La Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, analizó la contingencia política de cara a la segunda vuelta presidencial del 17 de diciembre y en la ocasión expresó críticas en contra de las encuestas de opinión.

"Uno sabe que a veces las encuestas se manipulan, para qué estamos con cosas (...) Hace tiempo que me había dado cuenta que no siempre las encuestas nacionales e internacionales reflejan la realidad. Más allá de que también uno ha aprendido que no toda la gente dice la verdad cuando la preguntan", dijo la Mandataria.

La Jefa de Gobierno dejó entrever cierta intencionalidad de los estudios y expresó que "han llamado a casas de ministros y cuando las personas empiezan a hablar a favor del Gobierno les han dicho en un caso: ¿De qué comuna es usted? Ah, no, la tenemos copada; ¿Usted qué edad tiene? Ah, no, ya tenemos ese grupo de edad".

Respecto a un supuesto intervencionismo de La Moneda a favor del candidato oficialista Alejandro Guillier, la Presidenta recordó en Mega que "cuando Pablo Longueira no continuó en carrera, (Piñera) él dijo que Evelyn (Matthei) podía ser una gran candidata y luego en un acto de los dos años de extensión del post natal, él dijo que había que votar por Evelyn, que era una gran presidenta. Yo nunca he mencionado candidato alguno, aunque imagino que todo el mundo sabe cuál es mi candidato".