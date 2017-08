Michelle Bachelet: "No concibo un desarrollo a espaldas de las personas"

Previo a la declaración de Rodrigo Valdés, donde el ministro de Hacienda confirmó su renuncia al gabinete, la Presidenta Michelle Bachelet reafirmó su postura sobre la manera en que debe concretarse el crecimiento económico del país.



"No concibo un desarrollo a espaldas de las personas, donde solo importen los números y no cómo lo estén pasando las familias en sus casas, como están resolviendo sus problemas día a día", dijo la mandataria en medio del cambio de gabinete tras el rechazo al proyecto minero Dominga.



Mientras la Presidenta anunciaba el aguinaldo de las fiestas patrias, confirmó su compromiso con los más necesitados. "Yo sé que toda la gente es esforzada, pero no basta con el esfuerzo personal. A veces la vida ha sido dura para las personas y no es suficiente. El Estado tiene que apoyar a quienes más lo requieren", concluyó.

Si avanzamos "en un sistema de protección social más potente antes, hoy seguimos asumiendo los nuevos desafíos", señaló la Pdta. @mbachelet. pic.twitter.com/V6uJKB7wNy — Prensa Presidencia (@presidencia_cl) August 31, 2017