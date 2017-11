Michelle Bachelet niega intervencionismo por acto al que asistió Guillier

La Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, rechazó las críticas por la supuesta existencia de un intervencionismo electoral, luego de que el candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, asistiera a un acto oficial.

La actividad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tuvo la presencia del senador por Antofagasta, pero no la de, postulante de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien participó de su campaña en Santiago.

En su discurso en la comuna de El Bosque, la Mandataria dijo que "se invitó en el mismo momento a los dos candidatos. Quiero insistir para que después no anden acusando de intervencionismo electoral".

Piñera comentó que "tenía un compromiso con la gente de Puente Alto y he cumplido con ellos" y agregó que "me invitaron los suficientemente tarde como para asegurarse de que no podía asistir".