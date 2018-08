Michelle Bachelet: "He visto una economía debilucha"

La expresidenta Michelle Bachelet realizó una defensa a las reformas desarrolladas durante su administración y manifestó duras críticas contra el Gobierno de Sebastián Piñera.

En conversación con The Clinic, la exmandataria señaló que "yo me planteé que quería hacer de Chile un país menos desigual, con más justicia, con más igualdad de derechos y oportunidades, y esto tuvo distintas traducciones".

Sobre los desafíos de su gobierno, Bachelet precisó que "en lo económico, el país se había estancado. Había crecimiento, pero aunque las clasificadoras de riesgo Moody's y Fitch difieren sobre en qué momento empezó a bajar la economía, yo veía que a finales del 2012 había ido ralentizándose, sobre todo en sectores como el manufacturero".

"Había varias razones: no contábamos con el capital humano necesario para los desafíos del futuro, sumado al altísimo valor de la energía", subrayó.





También agregó que en lo social se enfatizó en mejorar el seguro de cesantía, hacer permanente el bono marzo y en educación "teníamos claro que había un problema de infraestructura, y nosotros somos de los que creemos que eso tiene que arreglarse con aportes del Estado y no con bingos".

"Decidimos que la educación requería un cambio estructural, un cambio de paradigma, que fuera vista como un derecho y no como un bien de consumo. Y creo que lo logramos. Me hubiera gustado que la economía fuera mejor y haber podido llegar a la gratuidad para un 100% durante mi gobierno, pero dada la economía que tuvimos llegamos a un 60%, lo que no es malo", valoró.





Sobre la administración de Sebastián Piñera, la exmandataria acusó que "a la distancia, he visto mucho anuncio pero no los resultados prometidos. He visto una economía debilucha, que ha aumentado el desempleo".

"A lo mejor es injusto de mi parte hacer una evaluación definitiva a tan pocos meses, pero yo diría que ojalá todas las reformas que permiten que la gente esté en mejores condiciones sí continúen y su implementación vaya progresando en la medida que fueron pensadas. Ojalá no haya retroceso en ninguno de los avances", puntualizó.





Finalmente, Bachelet descartó considerar el feminismo como herencia suya, pero destacó que "lo que ha pasado es extraordinario. Cuando yo era joven, no me declaraba feminista, porque en esa época el feminismo que conocía no incluía en su relato las condiciones político-sociales".

"Para mí no bastaba luchar contra la cultura patriarcal para mejorar la sociedad. Hoy me declararía más feminista que antes, porque se conjugan más claramente las dos cosas: una mirada política junto terminar con la cultura patriarcal", sostuvo.





Para la expresidenta, "los hombres deben sumarse con más fuerza a esto para que no sea una conversación entre mujeres" y acusó que "no todos los partidos se han sumado con fuerza para asegurar que la agenda para la mujer sea de verdad transformadora".

"Es verdad que es muy distinta la discriminación en el trabajo en el nivel socioeconómico medio o alto, que la mujer obrera o la mujer dueña de casa con siete chiquillos que tiene que ver si le alcanza para comprar la comida todos los días, pero hay una cosa común: que las miren como ciudadanas de segunda clase", cerró.