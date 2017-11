MEO y segunda vuelta presidencial: "Ahora es el momento de Guillier y yo seré un soldado más"

El candidato presidencial del PRO, Marco Henríquez -Ominami, habló en su comando luego de la derrota que tuvo en las elecciones de este domingo, donde sólo alcanzó a sacar un poco más del 5% de los votos.

Sobre aquello, Ominami sostuvo que "tengo desazón porque las cifras no revelaron lo que nosotros veíamos en las calles, donde teníamos una cercanía única con todos los chilenos y chilenas. Quizás muchos de ellos hoy no fueron a votar, pero me parece que en general que hubo baja abstención"

En esa misma línea, agregó: "Recibimos mas cariño que nunca, dándole la mano a mas de cien mil personas. Le quiero dar las gracias a todos lo que creyeron en mí. Los que soportaron los insultos, los que caminaron conmigo buscando que Chile sea un mejor país".

Sobre la postura que adoptará en segunda vuelta, el hombre del PRO aseguró que estará en la línea de la unidad junto a Alejandro Guillier. "Ahora es el momento de él. Yo seré soldado disponible de la unidad para lo que se estime. Ahora no es mi momento, es el momento de Chile y de la unidad y que todos los chilenos hagan lo que les parezca mejor, pero siempre pensando en un bien para todo el país", aseguró.

Finalmente, Ominami volvió a agradecer todas las muestras de apoyo que recibió en su tercera campaña presidencial.

"Le agradezco a todos los que me acompañaron en este largo camino y sólo les puedo asegurar que haré lo posible porque Chile cada día sea un mejor país y por lo mismo mi lucha seguirá. Esto no acaba acá", cerró.