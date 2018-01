ME-O y asesinato de Miguel Enríquez: "Tengo una hija de 13 años y todavía no se lo comento"

Luego que el ministro en visita Mario Carroza condenara 3 exagentes de la DINA por el homicidio de su padre, Marco Enríquez-Ominami valoró la decisión y confesó que nunca le ha relatado a sus hijas la historia de su abuelo, Miguel Enríquez.

"Para no repetir los errores del pasado hay que mirar el pasado. Yo tengo una hija de 13 años y todavía no se lo comento. No le he dicho a Manuela ni a Fernanda porque no quiero que mis hijas vivan esto como un episodio de pasado negro", explicó el excandidato presidencial.





Enríquez-Ominami explica que "la discusión está mal planteada cuando se dice que Miguel Enríquez murió en su ley" pues en el fondo el problema, y es lo que acredita el Poder Judicial, es que "el Estado de Chile nunca debe ser usado para asesinar a otros por razones ideológicas".

Respecto a Miguel Krassnoff y los otros condenados por el asesinato de su padre, ME-O reflexionó que "yo no tengo ningún rencor. Los que están en Punta Peuco han tenido una y mil oportunidades de colaborar, y ellos nunca han querido colaborar".

"Mi homenaje a todos los que lucharon con las armas en dictadura (...) Yo defiendo a los que lucharon de pie, los que pudieron defenderse con armas"



Sobre el presente y futuro de la centroizquierda tras el triunfo electoral de Sebastián Piñera, la propuesta de Marco Enríquez-Ominami es un "partido de unidad" al que pueda adherir toda la oposición de centro e izquierda: "Cualquiera que haya votado por Frei Montalva y la Reforma Agraria debería estar en ese partido".

Finalmente, al referirse a su futuro político el excandidato reveló que "no voy a dejar de ser un gran compañero del PRO, no como protagonista sino que al lado de mis compañeros y compañeras".