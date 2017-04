ME-O: "Voy a hacer todos los esfuerzos por mostrar lo que me une con la DC"

El líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, aseguró que durante su campaña presidencial busca acercar posiciones con diferentes agrupaciones de la Nueva Mayoría y que lamenta que no realizaran primarias conjuntas.

"Voy a hacer todos los esfuerzos por mostrar lo que me une con la DC, más que lo que me desune, más lo que me une con el PC que lo que me desune. Tengo matices y diferencias brutales con la DC y el PC, pero creo que cometieron un error al negarse a las primarias", comentó el exdiputado.

ME-O se refirió en La Tercera al interés que tiene en dialogar con la Democracia Cristiana y recisó que "les hemos pedido formalmente reunirse para hablar del programa, no de cupos, y yo no logro entender cómo es que la dirigencia democratacristiana tiene estómago para reunirse con la UDI mil veces y no le alcanza la digestión para reunirse una vez con un dirigente del PRO".

Enríquez-Ominami se refirió a la precandidatura de Beatriz Sánchez en el Frente Amplio y dijo que "hasta ahora, sabemos que quiere ser candidata, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo se reactiva la economía? ¿Cuál es la tasa de crecimiento promedio que se propone? Yo quiero propuestas. Escuchemos propuestas más que protestas".