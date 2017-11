ME-O presentó plan de salud y volvió a cuestionar a Guillier por "no ser de centro izquierda"

En el marco del lanzamiento de su programa de salud, el candidato por el Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, nuevamente emplazó a Alejandro Guillier, cuestionando que no haya presentado de manera completa su programa de gobierno, además de acusarlo de estar a favor de las isapres.



A su juicio, el senador "no es de centro izquierda. Lo digo con responsabilidad", y que él es una figura que llama a la desunión con miras a una eventual segunda vuelta.



De paso, ME-O lanzó un pronóstico con respecto a lo que ocurrirá en la primera vuelta, puesto que no espera que haya sorpresas en ese sentido en cuanto al ganador.



"Si vota poca gente no tengo duda de que Sebastián Piñera va a ganar. Si vota poca gente va a ser el primero y por lejos", enfatizó.



Con respecto a su plan, el candidato indicó que contempla 400 consultorios, 20 hospitales y 12 mil camas nuevas, además de "garantizar la salud como un derecho constitucional".