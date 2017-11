ME-O: "Guillier, escúchame, eres una vergüenza"

Marco Enríquez-Ominami, candidato presidencial del PRO, dijo que Alejandro Guillier y el diputado Fernando Meza son una “vergüenza”, luego que el parlamentario lo acusara de "victimizarse" por alegar una supuesta amenaza de muerte en su contra.

"Usted es un diputado que avergüenza al Congreso, avergüenza a la patria, avergüenza al Congreso, renuncie a su candidatura", dijo.

"Ayer me amenazaron con patadas de nuevo, tengo 44 años, estoy preocupado de los niños de Chile y un diputado así no debiera legislar. No sabe él que en los colegios hay miles de niños que están muertos de miedo por el bullying, porque por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, los amenazan", agregó.

Y también disparó contra el candidato presidencial de La Fuerza de la Mayoría: "Guillier, escúchame, eres una vergüenza, tener un diputado así en tu lista yo lo habría echado".