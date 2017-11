ME-O dice que Guillier es el candidato de las isapres: "Fue su rostro y promotor"

Marco Enríquez-Ominami criticó el sistema de isapres y aseguró que Alejandro Guillier es el candidato de las aseguradoras, porque “fue su rostro” y “su promotor”.

"Yo no he visto un video de Piñera, pagado por las isapres, para promover un sistema que las humilla (a las mujeres)", dijo el candidato del PRO, en relación al comercial que grabó el periodista para destacar las bondades de la salud privada.

"Nunca he visto en mi vida un candidato presidencial que fuera rostro de un sistema que humilla a las mujeres", agregó.

En cuanto a sus planes para mejorar la salud pública, el exdiputado propone incentivos económicos y de capacitación para atraer a 4 mil especialistas los consultorios y a los hospitales.

"Si no logro que los médicos chilenos vayan, porque están endeudados por las universidades privadas, porque no tienen vocación, porque no tiene interés en irse a Tocopilla, vamos a traer médicos especialistas cómo sea y vendrá el desafío de la nivelación", dijo.