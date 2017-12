ME-O: "Asumo la derrota en primera vuelta, pero es la mejor campaña que he hecho en mi vida"

Tras su tercera derrota en la carrera presidencial, Marco Enríquez-Ominami no había aparecido en los medios hablando de lo que significó para él esta nueva caída, ya que a su juicio, no le corresponde tener protagonismo en este momento, asegurando que es Alejandro Guillier quien tiene que estar en la palestra.

En conversación con La Tercera el abanderado del PRO reiteró su respaldo al postulante de la Nueva Mayoría para el balotaje y analizó su más reciente campaña, la que definió como la mejor de su historia, pese a que sólo contó con un poco más del 5% de los votos.

"El debate es avanzar o retroceder. Y voy a votar por avanzar y voy a votar por Guillier. Hay que votar por él, y se equivoca una parte de las fuerzas políticas de la DC y el Frente Amplio que actúan con inmadurez y cálculo", aseguró.

En esa misma línea, agregó que "hoy no están en condiciones de empezar a tensionar a un candidato que ganó, y que ganó, además, no por un gran margen. Guillier necesita mucho apoyo", sentenció el ex candidato.

Con respecto a su tercer intento de llegar a La Moneda, ME-O realizó una autocrítica, aunque también dijo ser víctima de una "demolición de imagen nunca antes vista en 27 años".

"Asumo mi derrota. La responsabilidad es completa y entera mía (...) Vi la cifra. No es un buen resultado. Asumo mi derrota y la responsabilidad, pero es la mejor campaña que he hecho en mi vida", sentenció.