ME-O a Guillier: "Es poco serio que un programa de gobierno se haga en 24 horas"

El candidato por el PRO, Marco Enríquez-Ominami, volvió a lanzar sus dardos en contra de Alejandro Guillier, calificando de “poco serio” el hecho de que haya presentado de forma repentina su programa de gobierno.



"Es poco serio que una candidatura haga un programa de gobierno en 24 horas. Los programas de gobierno duran años, son años de meditación (…). Nuestro programa de gobierno es mejor que hace cuatro años, que hace ocho, por ejemplo", sostuvo.



Ominami comentó de paso que Guillier ha fallado en su palabra y que solo demuestra con su actuar una serie de actos fortuitos.



"No es serio lo que hace él. Significa improvisar. La presidencia no se improvisa. Él está faltando a la verdad porque dijo que no sería candidato si no tenía un programa (de gobierno). Bueno, él no lo tiene", indicó.