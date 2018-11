Mayol renuncia como intendente: "Hoy La Araucanía está mucho mejor que hace ocho meses atrás"

Lo que se venía especulando en los últimos días, finalmente se concretó en el Gobierno, ya que Luis Mayol, hasta el ahora intendente de la Región de la Araucanía, renunció a su cargo.



A través de un punto de prensa, la exautoridad manifestó las razones de su salida, la cual se da tras el anuncio de acusación constitucional por la muerte de Camilo Catrillanca.



En la instancia, sostuvo que tomó la decisión porque su interés "siempre ha sido que le vaya bien a la región. Hoy producto de intereses mezquinos que han utilizado un caso lamentable que todos lamentamos profundamente no me es posible seguir con mi objetivo".



Mayol dijo que "me voy tranquilo y como he dicho, hoy La Araucanía está mucho mejor que hace ocho meses atrás".



Recordemos que el comunero mapuche terminó muerto durante un operativo por un presunto asalto, en donde fue ultimado con un disparo en la cabeza desde la espalda.



Cargo a disposición de intendente de La Araucanía Luis Mayol a las 21 horas. Mientras que se afina posible viaje presidente @sebastianpinera a la zona este jueves @adnradiochile — Sylvia Gabriela (@sylgabriela) 20 de noviembre de 2018