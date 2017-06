Mayol encaró a Pilar Molina: "Si fueras una trabajadora normal, te habrían echado"

Un duro round protagonizaron Alberto Mayol y la periodista Pilar Molina en pleno debate de precandidatos presidenciales del Frente Amplio de cara a las primarias.

La comunicadora de Radio Agricultura le consultó por el financiamiento para la expropiación de empresas estratégicas, sin embargo, el precandidato presidencial eludió la pregunta y recordó las acusaciones en pleno debate al senador Ossandón de una "factura" supuestamente entregada por el empresario Juan José Gana.

"Te quiero decir que si tú fueras una trabajadora normal, como cualquiera en Chile, no estarías acá porque cometiste un error muy grande en el debate pasado y a las personas normales las echan", acusó.

Mayol criticó que "desgraciadamente, en Chile hay diferencias enormes entre una persona y otra. La derecha, que reclama contra funcionarios públicos inamovibles, resulta que los tiene también".

Pilar Molina interrumpió al candidato y respondió: "A ver, espérate, ¿cuál es el tema? Yo te estoy una pregunta concreta respecto a tu programa y tú me estás diciendo que yo no debiera estar aquí porque hice una pregunta teniendo una fuente conocida, no anónima, que se hizo cargo de la aseveración".

En medio de interrupciones mutuas, el sociólogo subrayó que "el periodismo de investigación se hace de otra manera", ante lo cual recibió la enérgica respuesta de Molina quien lo encaró: "Tú no eres periodista, tú eres sociólogo".

La periodista le increpó que "Estás aquí como entrevistado. No tienes por qué entender cómo funciona la profesión periodística", sin embargo, Mayol no se quedó callado y respondió irónicamente: "Ah, perfecto. O sea, ahora me acusa a mí de ignorancia respecto a la temática".