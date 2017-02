Matthei y uso de drones: "No vamos a andar perdiendo el tiempo y plata filmando gente"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la medida de seguridad que busca implementar en la comuna como lo es la presencia de drones. Una iniciativa que ha generado críticas en ciertos sectores, debido a la vulneración a la privacidad que supone, aunque la autoridad comunal se justifica.



En conversación con La Segunda, aclaró que el objetivo es “bajar la delincuencia, no vamos a andar perdiendo el tiempo y plata filmando gente”, anticipando que “qué nos importa lo que está haciendo una persona en su casa particular”.



Para ello, se resguardará el derecho a la privacidad “mediante contratos y responsabilidad funcionaria”, aunque realizó una particular visión acerca de este tema.



“Quiero decir que si alguien está haciendo algo en el balcón, el vecino del frente le puede tomar una foto. Si uno está en una casa rodeado de edificios, le pueden tomar una foto de cualquier balcón. Me da mucha risa que la gente se complique tanto con un dron y no se da cuenta de que está rodeada de edificios, y que la pueden fotografiar desde ellos o incluso de un dron que no sea de los nuestros” sostuvo.