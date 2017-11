Matías Walker renunció a la vicepresidencia de la DC

Los coletazos de la discreta campaña de la Democracia Cristiana avanzan a pasos agigantados tras la renuncia de Carolina Goic a la presidencia del partido: Matías Walker abandonó la vicepresidencia de la DC.



Así lo confirmó a través de un comunicado, donde asegura que "algunos miembros de la directiva y del consejo nacional han cuestionado mi legitimidad para continuar al frente de esta mesa, tras la renuncia de nuestra candidata presidencial".



"A través de los medios de comunicación, y filtrando conversaciones privadas, han expresado que no cuento con el apoyo de algunos miembros para continuar representando al partido después de las elecciones del 17 de diciembre, lo que por cierto nunca me manifestaron de manera directa", agregó.



Por último, manifestó que seguirá militando a pesar de dejar la vicepresidencia del partido: "Dejo desde ahora este cargo que nunca busqué, pero sigo militando en la Democracia Cristiana que me mostraron mis padres desde muy niño".