Marisela Santibáñez presentará licencia médica por problemas en un hombro

En medio de sus polémicas declaraciones, la diputada del PRO Marisela Santibáñez presentará una licencia médica preoperatoria, por problemas en un hombro.



Al respecto, el jefe de la bancada del PC-PRO, Daniel Núñez (PC), confirmó la condición médica de la parlamentaria.



"La semana pasada conversamos con ella. Tiene un problema al hombro y lo que nos dijo es que la kinesiología que estaba realizando no había tenido un buen resultado, y por estos días iba a tener que operarse probablemente", expresó.



Núñez también aclaró que los dichos de Santibáñez sobre Jaime Guzmán no podrían ser analizados bajo el proyecto que encabeza Carmen Hertz, el cual busca sancionar el negacionismo, ya que en este caso existe violencia política, más no el celebrar acciones de terrorismo de Estado o algún delito de Lesa Humanidad.



La parlamentaria tiene hasta 48 horas para presentar la licencia, la cual se presume sería por 15 días.