Mario Fernández: "En ningún lugar del mundo se ha terminado la delincuencia"

A pocos meses de que haya cambio de Gobierno, Mario Fernández realizó una evaluación sobre su rol como ministro del Interior y Seguridad Pública.

En conversación con ADN Hoy, el titular de la cartera señaló que "es muy conocido que la seguridad tiene dimensiones objetivas y subjetivas, es un juego bien complejo de cifras y percepciones que tiene lugar en todo el mundo. La reducción de delincuencia en la alta connotación pública es un progreso, pero no es para estar tranquilos".

Bajo esa misma línea, el abogado comentó que "no se puede tener guardias en cada casa, es imposible. En Chicago, la cantidad de homicidios supera a la de todo Chile. No es consuelo, pero esto indica que la delincuencia es un fenómeno global y el combate contra ella no se termina nunca. En ningún lugar del mundo se ha terminado".

Respecto a lo que ocurre en La Araucanía, Fernández sentenció que "no es solo delincuencia y violencia, es algo mucho más global. Tenemos un diagnóstico parecido con el próximo Gobierno, hay que seguir trabajando como Estado allá".

Sobre los cambios en la política, el militante de la DC dijo que "hay una generación que recuperó la democracia y la consolidó, la historia valorará una tarea que fue muy intensa. El país ha cambiado mucho y la última elección así lo demuestra. En todos los partidos hay una brecha generacional".

Fernández, en relación a la crisis de la izquierda, apuntó que "vivimos una derrota electoral dura y no hay receta para restaurar la Nueva Mayoría. Hay que esperar que se calmen las aguas, hay que discutir como corresponde los puntos de vista para salir adelante".

Por último, el exministro de Defensa opinó que "Michelle Bachelet estará en la historia de Chile por ser la primera mujer Presidenta. Ambos de sus Gobiernos dejaron su impronta, el primero por la inclusión social y el segundo por las reformas que impulsó".