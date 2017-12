María Cristina Farga perfila su rol de posible primera dama: Mi foco será la primera infancia

María Cristina Farga, esposa de Alejandro Guillier, aseguró que, en caso de tener que ejercer como primera dama, su foco estará en la primera infancia.

"Creo es importante respetar los ciclos naturales de desarrollo de los niños y niñas, sin forzarlos a hacerse adultos antes de tiempo. Hoy los niños están sobreexigidos, medicados y con exceso de tareas. Creo es fundamental crear espacios de aprendizaje diferentes, integrales, lúdicos y sensibles, así como también avanzar de la formación de educadores, a la de maestros. Los primeros días de gobierno, afinaré mi proyecto escuchando y visitando experiencias innovadoras", dijo en entrevista con Publimetro.

"En todo lo que haga pondré mi sello personal, que tiene relación con mi historia familiar y experiencia de vida en distintas comunidades, como fue la escolar, universitaria y andina, reforzada con mis estudios en Antropología e Historia. Soy humanista, celebro la diversidad y el servicio a los demás y ese será mi norte en todo lo que haga", agregó.

Farga también se refirió al Síndrome de Fatiga Crónica que padece, el que se caracteriza por la falta de energía.

"Me limita en algunas cosas, pero me ha enseñado a mirar la vida con mucha amplitud. En el periodo difícil de esta, Alejandro fue papá y mamá de nuestros tres hijos, lo que le permitió a él comprender mucho más a las mujeres y las madres. Ahora lo he podido acompañar en algunas actividades de campaña, lo que ha sido una muy buena experiencia para ambos. La gente ha sido comprensiva y amorosa conmigo, lo cual agradezco profundamente", dijo al mencionado medio.