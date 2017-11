Marco Enríquez-Ominami: "El programa que anunció Piñera es una vergüenza"

Tal como lo ha hecho en los últimos meses, Marco Enríquez-Ominami arremetió nuevamente contra Sebastián Piñera por sus propuestas de Gobierno.

En el ciclo de entrevistas #SiYoFueraPresidente, el candidato presidencial señaló que "Sebastián Piñera no sale a la calle, no puede. La gente no se olvida su arrogancia, que le quitó los bonos y que hizo el peor censo de la historia. Es mucho mayor el antipiñerismo que los que lo quieren".

Siguiendo con esa línea, el militante del Partido Progresista indicó que "el programa que anunció Piñera es una verguenza, esa es la prueba de que son puros titulares. Es un populista y demagogo".

Además, se refirió a la distancia que sacó en las encuestas el expresidente. "Va primero porque efectivamente los valores de la derecha son populares en el mundo occidental, como la eficiencia, el éxito, emprendimiento y dinero. Con la derecha gobernando hoy, pueden ganar elecciones pero destruyen sus países, como pasó en Perú y está pasando en Brasil, Argentina, Estados Unidos y España".