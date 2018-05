Marco Enríquez Ominami se retira de la política "por ahora"

A través de una carta difundida en sus redes sociales, el excandidato presidencial, Marco Enríquez Ominami, anunció un "paréntesis" en su carrera política.

Expresando que "la derecha tiene el poder económico y el del Estado, tiene en perspectiva estar ocho años más en La Moneda", y que "la centro izquierda, mientras tanto, sólo parece querer debatir sobre la eutanasia y la legalización de la marihuana", manifestó sentir que lo convirtieron "en el chivo expiatorio de todos los males de la política".

Enríquez Ominami agregó que desde ahora se concentrará "en defenderme de la infamia y la injusticia", asegurando que se ha ganado "enemigos crueles, poderosos, pero también confusos e ineptos" y que sabe que va "a ganar", en referencia a las acciones judiciales que se llevan a cabo en su contra en el marco del caso SQM.

"Por ahora, debo concentrarme en dar esa pelea y no otras, y en limpiar mis heridas. Tres años he esperado ya para que se haga justicia y se limpie de una vez por todas una imagen golpeada sobre la base de supuestos, caricaturas y filtraciones. Justicia que tarda es justicia denegada, podría pensar, pero esto no me detendrá", afirmó.

Tras la explicación, y respaldado en el resultado de las últimas elecciones, Enríquez Ominami explicó que entendió que "por ahora, no soy yo el llamado por el pueblo a dar la pelea, y que, por lo tanto, he decidido hacer un paréntesis a mi vida política", reafirmando que su decisión es de carácter temporal.