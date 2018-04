Manuel José Ossandón y Ley de Identidad de Género: Es un mal proyecto, no soluciona los problemas

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, habló sobre su mejorada relación con el Presidente, asegurando que lo ha escuchado a él y a la gente, manteniendo una "línea directa" entre ambos.

En conversaciones con El Mercurio de Valparaíso, el expresidencial se refirió a la instalación del nuevo gobierno, comentando que ve a Sebastián Piñera con una "estatura mucho más estadista, que escucha –me ha escuchado y ha escuchado a la gente-, que tiene autoridad y toma decisiones", dijo.

En esa línea, habló de su actual relación con el Mandatario, expresando que "hay que ser justos. Yo comprometí un apoyo y él se comprometió a desarrollar cinco puntos. Si él está cumpliendo, nosotros también, porque esto es por Chile".

Además, comentó que ya se siente "triunfador", porque la vocera anunció cuatro proyectos de los cuales tres tienen que ver con Ossandón: gratuidad, ley de pesca y ley de medicamentos, que presentó junto al senador Girardi.

Sobre la Ley de Identidad de Género, el político reconoció tener diferencias en materias como esta, ya que para él "el proyecto de identidad de género es un mal proyecto, porque no soluciona los problemas”, opinó.

"Creo que esta situación no necesitaba ley porque sé que la gente sobre 18 años y que tiene problemas tiene que ser ayudada, pero incluir a los niños es un error. Pero si tengo que votar lo voy a hacer por el mal menos", sostuvo.

"La votación va a ser de 14 a 18, con la supervisión de los padres solicitando el cambio registral ante un tribunal, que es la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera, o de cero a 18, que es la propuesta del gobierno anterior y donde no se necesita el patrocinio de los padres. Y si bien la propuesta de Piñera no me gusta, es mucho mejor que el otro. Y si tengo que votar, voy a votar por el mal menor", agregó el senador.

Para él, abstenerse no es una opción, dado que "no vivo en una burbuja, sé lo que pasa y sé que hay gente que lo pasa mal", concluyó.