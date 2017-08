Luis Larraín: "No voy a votar por Piñera"

El candidato a diputado por el pacto Evópoli-UDI, Luis Larraín, analizó en la Prueba de ADN su participación electoral en Chile Vamos y dijo que "estamos en los últimos meses de este modelo heredado, un poco, de la Guerra Fría, también del plebiscito del Sí y el No, y fundamentalmente del sistema binominal (...) que hizo a los chilenos como obligarnos a pensar que había dos tipos de políticos, dos tipos de votantes, dos tipos de ideologías sobre el mundo, cuando eso ya quedó en el Siglo XX y ya fue superado".

El postulante al Distrito 10 de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, Santiago y San Joaquín, explicó que se siente lejano de Sebastián Piñera: "No voy a votar por él. Llevo seis años criticándolo por no haber cumplido su promesa de la unión civil en el gobierno anterior. Creo que, además, no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos".

Larraín enfatizó en Radio ADN que "dada la alianza natural que existe, quizás no legal, no oficial, pero sí política, cultural e ideológica, entre Ciudadanos y Evopoli, y que estoy seguro que van a terminar juntos en el futuro, dado el maltrato también de la UDI a Evópoli, me pareció que lo más coherente era aceptar esta invitación de Evópoli de cederme un cupo para ir como independiente".