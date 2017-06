Los rounds de Piñera y Ossandón marcados por las descalificaciones

Un duro round protagonizaron Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón al comienzo del debate televisivo de Chile Vamos, donde el expresidente arremetió contra el exalcalde de Puente Alto, a quien acusó de "seguir en el barro".

"En forma clara y categórica mi persona ni miembros del comando han tenido participación en la denuncia de la periodista Pilar Molina, el senador Ossandón está faltando a la verdad (...) Al igual que al senador Ossandón le molestan las denuncias que son falsas, a mí tampoco me gusta que haga contra otros las cosas que no le gustan", expresó el exmandatario.

La respuesta del exjefe comunal de Puente Alto no se hizo esperar, acusando "contradicciones" en las acusaciones de la profesional de radio Agricultura. "Dijeron que yo pedí facturas falsas, después que otro las pidió, pero más que mostrar cosas, no he visto candidatos decir que (Servicios) Impuestos Internos desestimó esto. El 2 de julio la gente dirá a quién le cree", dijo.





Piñera, a renglón seguido, arremetió: "El senador Ossandón ha dicho que estoy formalizado y le digo que no es así, ha dicho que iba a apoyar al candidato que va ganando y ha desconocido el compromiso, ha dicho que no puedo salir a la calle y he recorrido todo el país (...) Si usted quiere seguir en el barro, dividiendo, mintiendo, haciendo el juego a la Nueva Mayoría, yo no lo voy a seguir, siga usted ahí".

"No he mentido, he dicho la verdad siempre, lo que han sido críticas que pueden ser duras y si se ha sentido ofendido, le ofrezco disculpas, pero son cosas que ha dicho la justicia, pero no he tenido problemas con boletas; ¡Jamás le he pedido a empresas, como ejemplo, Aguas Andinas que le pague a ejecutivos míos el sueldo por platas de empresas reguladas por el Estado!", lanzó Ossandón.

Y agregó: "El presidente siempre ha dicho que no sabía. No he estado en el barro, pero estoy mostrando que necesitamos un Chile diferente, transparentando lo que somos y si somos capaces de separar el dinero de la política, me gustaría preguntarle si está orgulloso de la Ley de Pesca que está comprobada por la justicia que está corrupta y fue en su período".





Conforme avanzaba el debate, el enfrentamiento entre el expresidente y el senador siguió aumentando hasta llegar a acusaciones como "mentiroso profesional" e "ignorante" de Piñera a Ossandón, quien a su vez cuestionó los liceos de excelencia impulsados por el anterior gobierno.

"Cuando se planteó esta idea a mí no me parecía buena idea como política pública general, porque es discriminatoria (...) ojalá no existan algunos liceos de excelencia y otros se queden atrás (...) que la ley sea lo más pareja posible y que no existan algunos liceos de excelencia y otros se quedan atrás", dijo.

Y agregó contra Piñera: "Usted dijo que yo quería estar en el barro y me parece una falta de respeto (...) me dijo que me quedaban pocos días de candidato y eso lo verá la gente".

"Usted tiene la cara con barro, porque anda permanentemente con un cara de odio y de fuerza", replicó el exmandatario.