Loreto Letelier debió abandonar actividad por el cumpleaños de Sebastián Piñera

Una situación llamativa se vivió durante la celebración del cumpleaños de Sebastián Piñera, realizada en el marco de un acto de campaña en Quinta Normal. Esto, luego de que la militante UDI y otrora candidata a diputada, Loreto Letelier, debió retirarse del lugar.



De acuerdo a ADN, la expostulante a la Cámara tuvo se irse de la fiesta, a pedido de Nicolás Monckeberg.



"Me dijo que era una situación incómoda para el comando. No sé por qué, vengo a apoyar, pero él estaba medio complicado. Me dijo que lo había organizado (el evento) él y como hubo cierta polémica con mi campaña, pero yo le venía a brindar mi apoyo a Piñera", dijo.



Letelier le restó relevancia a lo ocurrido, ya que "en la política esas cosas ocurren. Yo solo llamo a la gente para que se una y que estemos absolutamente cuadrados con el presidente Sebastián Piñera".