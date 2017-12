Lorena Fries: "El chileno es racista, clasista y homofóbico, pero está cambiando"

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló que espera que el Gobierno de Sebastián Piñera no suspenda el Plan Nacional de DD.HH.

En conversación con La Tercera, la exdirectora del INDH precisó que "esta iniciativa tiene una duración de cuatro años y el próximo gobierno tendrá que hacer seguimiento, cumplir el plan y formular un segundo instrumento".

"No se trata de una iniciativa de la centroizquierda o la izquierda chilena", aclaró Fries y luego evitó referirse a un eventual cierre del penal Punta Peuco: "No me voy a pronunciar. Yo tengo mi opinión, pero estoy sujeta a lo que defina la Presidenta".





La subsecretaria también fue consultada por otro de los temas del Plan Nacional de Derechos Humanos: La inmigración.

Ante el importante porcentaje de la población que se siente más blanco que los habitantes de países vecinos y que piden limitar el ingreso a extranjeros, Fries fue tajante: "El chileno promedio es racista, es clasista, es homofóbico, pero son todas cosas que están cambiando gracias a la gente más joven".

"Esto se encuentra generalmente en los sectores de adultos mayores y en los sectores menos educados. Por lo mismo, la educación en Derechos Humanos será un factor clave para que vayamos caminando de manera conjunta", explicó.