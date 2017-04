Longueira: Beatriz Sánchez sustituirá a MEO y no se descarta que pase a segunda vuelta

El exparlamentario y exministro Pablo Longueira regresó al análisis político a través de una columna, en la que evalúa el fin de la carrera presidencial del exmandatario Ricardo Lagos, y el escenario que genera el Frente Amplio ante la Nueva Mayoría.

El también procesado por cohecho expresa que "los que aún no logran acceder a los beneficios propios del camino al desarrollo -que toma décadas y traspasa generaciones- quisieran tenerlos ahora y ya, se indignan, surgen el descontento y la rabia. Los expertos en usar estas carencias y promover la lucha de clases tienen ahí un enorme caldo de cultivo. Y también se abre un gran espacio a los populistas y demagogos".

Longueira precisa que "habrá dos candidaturas que la ciudadanía irá percibiendo que tienen épica y ética. La de Chile Vamos, de Sebastián Piñera, y la del Frente Amplio, de Beatriz Sánchez. La de ex presidente, ganadora. La de la periodista usará notablemente bien esta elección para el futuro, para construir un nuevo referente de izquierda".

En su texto publicado en La Tercera, el extitular de hacienda en el gobierno de Piñera, enfatiza que "se amplió el espacio ciudadano para que Piñera pueda consolidar su triunfo. Se irá instalando crecientemente la percepción de que ganará y la izquierda preferirá que su voto sea útil, cosa que solo conseguirá votando por Beatriz Sánchez y no por Guillier. No se sorprendan si empezamos a observar un creciente aumento de la adhesión hacia ella y un paulatino desplome del senador. Sánchez sustituirá a ME-O en esta elección y no sería descartable verla pasar a la segunda vuelta".