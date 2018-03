Longton cuestionó tratamiento al tema migratorio por parte del gobierno de Bachelet

El diputado por Evópoli, Andrés Longton, conversó con El Mercurio de Valparaíso, en donde tuvo varios cuestionamientos en contra de la gestión de Michelle Bachelet en materia migratoria, considerando que participa en la comisión de Gobierno Interior que trabaja en el proyecto para regular dicho tema.



A su juicio "no podemos seguir permitiendo que los migrantes desborden nuestras fronteras", y que contraria a varias opiniones "más que racismo por el color de piel, lo que molesta a los chilenos es que no haya una regulación como corresponde y el que haya tanta improvisación".



Longton comentó que con Bachelet "claramente hubo desidia para enfrentar el tema. Lamentablemente, su administración operaba reactivamente ante los temas y a través de hechos noticiosos enviaba o no proyectos. Esa es una realidad porque para qué enviar un proyecto el 2016 cuando había otro ingresado en el Congreso. Y como no se avanzó en el proyecto de Piñera, ahora se parte de cero".



El exchico reality sostuvo que el problema migratorio "se agravó. Nuestros servicios de extranjería están sobrepasados, colapsados", por lo que urge poner énfasis en una nueva ley migratoria que vaya acorde a los tiempos.