Lily Pérez: Piñera es un hombre que le cuesta empatizar con la causa feminista

En diálogo con La Tercera, la exsenadora y otrora integrante de Renovación Nacional, Lily Pérez, conversó acerca del movimiento feminista y de cómo este no se puede conjugar tan fácilmente con la derecha.



Durante la charla, la antigua parlamentaria manifestó que "ser feminista conservadora es muy difícil y desde la derecha te ponen muchos problemas, lo viví en carne propia. Todavía les falta empatía a las cúpulas, no a la gente. Siempre hago esa diferencia, porque las bases militantes, las mujeres de Chile Vamos, con excepción quizás de la UDI, piensan como yo, y las cúpulas de los partidos siempre están llegando tarde en estas materias".



Pérez consignó que desde el retorno a la democracia se han marcado hitos sociales, pero que siempre "la democracia ha llegado tarde, se ha restado o, peor aún, ha estado en contra. Es muy difícil ser feminista en la derecha, porque te encuentras con un mundo patriarcal en las cúpulas, donde mandan los mismos que hace 20 años, hay poca renovación de líderes y los jóvenes no sacan la voz, los tienen frenados".



Acerca de la aparición de figuras que se han declarado feminista, como Jacqueline van Rysselberghe, la exparlamentaria aseveró que "ella, claramente, no entiende lo que es el feminismo. El feminismo no tiene bandera política. Es un error plantear el feminismo en términos de una trinchera política, eso es politizarlo y lo hacen la presidenta de la UDI y gente de la ultraizquierda".



Además, Pérez recordó que "la presidenta de la UDI siempre votó en contra de todas las iniciativas de la mujer. Para mí, una feminista es una mujer que, más allá de su partido político, es capaz de levantar la voz contra cualquier injusticia y discriminación que hay en contra de la mujer".



Por último, la otrora integrante de RN comentó que el Gobierno no tiene cómo avanzar en una agenda feminista y que el Presidente Sebastián Piñera no es feminista.



"Nunca lo ha sido. El Presidente es de una generación donde el feminismo no era una causa. Él es un hombre que tiene conciencia del valor de la mujer, que ha impulsado materias de aporte a la mujer, que sea feminista, no lo es", dijo, añadiendo que "es un hombre que le cuesta empatizar con la causa feminista, le cuesta entenderla, y por eso el Gobierno cometió este error, de no mirar con atención esta agenda y minimizarla tratando de politizarla diciendo aquí marcha la izquierda".