Larraín devolverá parte de dinero de cuestionado viaje a Harvard

A través de una declaración pública, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, busca zanjar la polémica tras el cuestionado viaje al "Alumni Day 2018" de la universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos.

El objetivo del viaje fue "realizar una presentación sobre la realidad económica de América Latina –con especial atención en Chile-- además de tener reuniones con prestigiosos profesores de Harvard y MIT, y líderes de opinión", especificando que "la audiencia de esta conferencia es extraordinariamente selecta".

Además, aclaró que fue invitado "inicialmente como ex alumno, académico y ex Ministro de Hacienda, y luego (el 23 de febrero pasado) se me reconfirmó la invitación para asistir como Ministro de Hacienda, lo que acepté", indicó, revelando que su participación "es parte del trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda por fortalecer la imagen de la economía chilena en el escenario internacional", afirmó.

"La U. de Harvard ofreció desde un principio cubrir parte de los costos del viaje", continuó, indicando que ya llegó el reembolso y que se conoció el detalle de los gastos asumidos, quedando un saldo de $1.792.930 que el propio Larraín accedió a asumir "sujeto a las observaciones que efectúe el dictamen de la Contraloría General de la República cuando éste se emita".

El titular de la cartera expresó que "se han distorsionado los hechos haciendo caso omiso de la verdad, por pequeños intereses políticos", que está "completamente convencido de haber actuado correctamente" y que "este tema está distrayendo innecesariamente mi atención y la del Ministerio de Hacienda de los objetivos fundamentales de nuestra labor", aseguró.