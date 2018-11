Lagos Weber recorrió 17 kilómetros en bicicleta a un año de su infarto

En junio de 2017, Ricardo Lagos Weber sufrió un infarto al miocardio que lo obligó a estar fuera de cualquier actividad física. A poco más de un año, el senador PPD participó en la octava edición de la Copa Land Rover del Cross Country Marathon, obteniendo el segundo lugar.

"Como todos saben, el año pasado tuve un infarto al corazón, del cual me recupere satisfactoriamente. Participé por primera vez en mi vida en la competencia de mountain bike y la verdad que, pese a mi edad y condición, no me fue tan mal. Terminé segundo en la categoría de 17 kilómetros varones entre 55 a 59 años" reveló a ADN.

Alrededor de 700 personas participaron en la competencia realizada en el colegio Monte Tabor y Nazaret, de la comuna de Lo Barnechea. Y, pese a la dificultad del circuito, el exvocero de Gobierno finalizó con un tiempo de dos horas, 37 minutos y 49 segundos.

"Tuve dos caídas, una muy poco digna y la otra en la que el pedal se me atoró en una piedra y salí volando, pero tuve heridas menores por suerte", declaró a Las Últimas Noticias.