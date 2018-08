La voltereta de Lorenzini respecto al salario mínimo

Una particular voltereta tuvo el diputado Pablo Lorenzini cuando fue consultado sobre su opinión respecto al aumento en el salario mínimo que planteó el Gobierno.

Hace unos días atrás, el parlamentario decía: "El primero de enero como salario mínimo 300 mil pesos y no están los 300 mil pesos. Al menos la Democracia Cristiana no va a estar y no va a caminar, es blanco o es negro".

Pues bien, este lunes su opinión cambió radicalmente: "Evidentemente no es blanco o negro, o ganas tu o es cero. No es una fórmula precisamente cómo aspirabamos, pero es razonable".