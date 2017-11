La UDI calificó como "intervencionismo" visita de Guillier a Bachelet

La visita de Alejandro Guillier a Michelle Bachelet en La Moneda generó hartas críticas desde la oposición, especialmente de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

María José Hoffmann y Juan Antonio Coloma, partidarios de Sebastián Piñera, calificaron como intervencionismo la reunión. "La forma de proceder de Michelle Bachelet no es la adecuada, no puede entregar poner a disposición de Alejandro Guillier todo el aparato estatal, para que lo use y abuse de él con fines electorales", señalaron.

En esa misma línea, los diputados apuntaron que "no corresponde que la Presidenta

reciba a un incumbente, ella está por sobre la contienda electoral y su labor es

conducir al país hasta el 11 de Marzo del 2018".

Por último, desde el comando de Chile Vamos expusieron que "la desesperación de la Nueva Mayoría no puede romper las formas, y menos tratar de incidir en el resultado electoral de esta manera. Nuestra opción ganó el domingo pasado, tras la clara preferencia de los chilenos".