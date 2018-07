La desconocida faceta de Evelyn Matthei: "Siempre quise ser pianista"

La alcadesa de Providencia Evelyn Matthei habló este jueves en el Ciudadano ADN, donde contó facetas que hasta ahora se desconocían de su vida y de cómo ha sido su función como la máxima autoridad de la comuna capitalina.

Lo primero que reveló Matthei fue el sueño que tenía desde pequeña, que poco a poco se fue desmoronando cuando se dio cuenta que no era lo "suficientemente buena" para poder cumplirlo. "Yo quería dedicarme al piano, me encanta. Estudié 12 años en un conservatorio y mi gran anhelo en este entonces era convertirme en una pianista profesional, pero con el tiempo me di cuenta que sólo lo tenía que tomar como un hobbie".

En otros temas, la autoridad prometió mejoras en algunos sectores emblemáticos de la comuna. "Vamos a remodelar la plaza Río de Janeiro, después viene la remodelación de la plaza Inés de Súarez y también remodelaremos la plaza Uruguay. Queremos que la gente disfrute de los lugares libres y su entorno, por eso me preocupo también de los árboles".





En esa misma línea, añadió: "También estamos en una campaña muy grande para que se retiren todos los cables en deshuso que hay en la comuna. Es prioritario que lo hagamos cuanto antes".

Matthei también habló de su familia y de cómo ha sido la relación con sus hijos en los años que lleva en la política. "Es una tema que es súper difícil. Me da pena haberme perdido tantos años con ellos por cuestión de trabajo y voluntad social, pero también me pasa que si yo hubiese tenido mucho tiempo en la casa, tampoco hubiese funcionado bien, ya que soy súper inquieta y los niños me fascinan, pero no para todo el día, ya que uno tiene que hacer mil cosas también".

Finalmente, la alcaldesa reveló cual es su mayor anhelo de aquí a cuando termine su mandado en Providencia. "Me gustaría que me recordaran como una buena alcaldesa, que se la jugó por la comuna e hizo buenas cosas para ayudar a los vecinos".