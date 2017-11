Kast: Guillier no tiene carácter y lo va a manejar el PC

El diputado José Antonio Kast, ex candidato presidencial independiente, aseguró que un triunfo de Alejandro Guillier en la segunda vuelta "sería un desastre para Chile".

"Guillier no tiene ni siquiera la mitad del carácter de la presidenta Bachelet, porque la presidenta Bachelet tiene poco carácter, pero cuando dice las cosas las hace y las cumple. Guillier no tiene carácter y quién va a manejar a una persona sin carácter: el Partido Comunista", dijo en conversación con ADN Hoy.

Kast insistió en la idea que Sebastián Piñera es la mejor opción de gobierno, porque un triunfo del candidato oficialista abre el camino para que Chile se convierta en Venezuela, pese a las diferencias de contexto entre ambos países.

"Y no es que sea la política del terror. En Venezuela existía un poder legislativo, un poder juridicial y un poder ejecutivo (…) Hace veinte años decían 'somos un país serio, aquí no va a pasar nada'. No cuesta nada banalizarse", dijo.

El defensor de la dictadura de Augusto Pinochet también se refirió al apoyo condicionado que le entregó Manuel José Ossandón a Piñera. "Es bueno que se sume. Ojalá salga a hacer harto terreno y que hablemos poco. Hoy necesitamos gente que trabaje en la calle. Él tiene un rol importante en Puente Alto. Y yo le pediría a todos que sean voceros obreros, que trabajen más y hablen menos", dijo.

Sobre las declaraciones de Piñera acerca de la gratuidad en la educación universitaria (dijo que la implementará "apenas la economía chilena vuelva a crecer con fuerza y las finanzas públicas lo permitan”), Kast dijo que no es una "voltereta" respecto de la postura del candidato en primera vuelta.

"Lo que él ha señalado es que se va a dar gratuidad en la medida de lo posible y la medida de lo posible, con la deuda que nos deja la concertación, es nunca. Él dice ‘si yo mejoro las circunstancias’, pero creciendo al 1% no hay nada que hacer", dijo.