Kast cuestionó a Piñera por Barrancones: "Me parece grave que no reconozca el daño que se hizo" Mientras el exministro lo acusó de no respetar la institucionalidad medioambiental, el exmandatario le recordó que "no ha tenido experiencia en ser presidente".

Felipe Kast puso en duda la actuación de Piñera durante su gobierno. Foto: Agencia Uno