Karol Cariola y polémica por cita con Piñera: 'A nosotros no se nos invitó'

La polémica en torno a la cita del Gobierno con los líderes de los partidos de oposición y el PC continúa, puesto que desde esta tienda han reiterado que no existió convocatoria alguna para con ellos, algo que fue desmentido por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.



Al respecto, la parlamentaria Karol Cariola conversó con 24 Horas, en donde insistió en que su bancada no fue invitada al encuentro con el Presidente Sebastián Piñera.



"A nosotros no se nos invitó. Si al presidente del partido (Guillermo Teillier) lo hubiesen querido invitar realmente, el gobierno sabe cómo contactarlo", afirmó.



La diputada habló acerca de la decisión de la colectividad de restarse de la iniciativa, la que se dio "cuando ya se estaban produciendo las reuniones con presidentes de partidos".



"Nosotros creemos que esta situación responde a una acción comunicacional que no tiene que ver con llegar a acuerdos", afirmó.



En vista de lo ocurrido, la legisladora sostuvo que "si nos hubiesen invitado, no íbamos a asistir porque no estamos disponibles para ser parte de una acción que nos parece mediática".