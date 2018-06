Karol Cariola trató de "Eduarda" a diputado evangélico que llamó "Daniel Vega" a actriz trans

Un áspero debate protagonizaron los diputados Eduardo Durán (RN) y Karol Cariola (PC) en torno a la Ley de Identidad de Género y la adopción homoparental en el programa El Informante de TVN.

Todo partió con una pregunta de Matías del Río sobre las declaraciones del compañero de bancada de Durán, Leonidas Romero, quien señaló que Daniela Vega "tiene pene y es hombre".

El legislador RN criticó que la Ley de Identidad de Género "no nos puede obligar el resto" a tratarla por su nombre social y disparó: "Permítanme decir, que el actriz que ganó el Oscar es un hombre".

Ante esto, Cariola calificó sus palabras como "una falta de respeto" y que "Daniela Vega es mujer, vive como mujer, actúa como mujer, es una actriz reconocida mundialmente, pero hoy no se puede llamar con el nombre que tiene porque el país no se lo permite".





Durán insistió en su línea, llamó a no poner el Oscar "como excusa, porque es su trabajo" y reiteró que "no se trata de formar estereotipos ni caricaturizar las situaciones, Daniel Vega es un hombre".

Ante la provocación del diputado evangélico, Cariola afirmó tajante que "no te lo puedo permitir, porque se llama Daniela. A ti no te voy a decir Eduarda".

"No, porque yo soy hombre", respondió Durán. Pero Cariola disparó su artillería: "Entonces, no le digas Daniel a Daniela, porque tú no eres Eduarda, ¿o sí?".

Ambos ya estaban bastante alterados cuando Durán repitió su argumento: "Pero no nos obliguen a todos". Sin embargo, la parlamentaria comunista alcanzó a responder "pero tú no la obligues a ella a tomar un nombre que no tiene" antes de que Matías del Río interrumpiera el programa para irse a comerciales.