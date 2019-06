JVR: Cualquier patipelao se siente con derecho a insultar a quienes trabajan en el servicio público

La presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, nuevamente llamó la atención de las redes sociales por su tajante rechazo a la propuesta de reducir los salarios de los parlamentarios chilenos tras señalar el sábado 1 de junio que "esta autoflagelación de creer que no nos merecemos el sueldo que estamos ganando no le hace bien a nada. Si no, van a terminar el Parlamento con puras personas que no tienen grados académicos".

Este martes en una entrevista con el canal 24 Horas la política penquista volvió a rechazar la iniciativa catalogándola de "populismo y demagogia", señalando que "va a ser difícil encontrar gente buena que se dedique a la política".

"Cualquier patipelao se siente con derecho a insultar a quienes trabajamos en el servicio público", señaló la senadora por Biobío Costa sobre la idea del Frente Amplio de reducir la dieta parlamentaria que es más de diez veces superior al ingreso promedio y más de 30 al sueldo mínimo.

Según van Rysselberghe "tener un cargo político tiene un cargo personal y familiar muy alto", y advirtió que "podemos terminar con un remedio que sea peor que la enfermedad".