Josefa Errázuriz contó su "gran desilusión" con Revolución Democrática

La exalcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, criticó que Revolución Democrática no apoyara el programa de educación que levantaron durante su administración en la municipalidad.

"Creo que con RD construimos un gran programa de educación. Mi gran desilusión es que ellos no lo defendieron, cuando por una inversión económica, que es para una inversión social, nos acusaron de llevarnos plata para la casa", dijo en entrevista con Pulso.

Errázuriz no quiere un respaldo para ella, aseguró, sino para "un proyecto que ojalá Chile lo tuviera, porque fue extraordinario, y en el cual ellos participaron activamente".

"RD estaba en educación y quisimos que ese programa fuera un piloto. Y a mí me dolió en el alma que no defendieran un programa del cual no me puedo atribuir la autoría. Era de ellos y con mucha fuerza nuestro gobierno local lo apoyó", agregó.

Según el medio, el entorno de la exalcaldesa asegura que los miembros de Revolución Democrática se presentaron como "grandes técnicos", pero de verdad fueron a "aprender cómo funciona el Estado".